Decreto limita a 50% o público no mirante da Serra do Rio do Rastro e em Pontos Turísticos de Bom Jardim da Serra

A Prefeitura de Bom Jardim da Serra, emitiu um decreto que deverá ser trabalhado em conjunto com a Polícia Militar e Estado de Santa Catarina que tem o objetivo de reduzir em 50% a visitação no Mirante da Serra do Rio do Rastro, a Cascata da Barrinha, Praça da Igreja , os Cânions e demais pontos turísticos.

Para o cumprimento deste decreto serão montadas barreiras de fiscalização e orientação no Mirante da Serra do Rio do Rastro que será coordenada pelo Corpo de Bombeiros em Parceria com o Governo do Estado através do Grupo de Ações Coordenadas – GRAC e Polícia Rodoviária Estadual.

Ainda de acordo com as informações, ficará ao encargo da Defesa Civil e Vigilância Sanitária a orientação e a fiscalização de lanchonetes, restaurantes, hospedagem e pontos turísticos para que o decreto seja cumprido à risca.

Pelo que se sabe a cidade de Bom Jardim da Serra já está com um grande número de turistas e terá muito trabalho pela frente.

Segundo o Prefeito, o município possui um caso suspeito de um senhora que ficou internada em Bom Jardim, foi transferida para São Joaquim e posteriormente para cidade de Lages onde acabou falecendo. A administração de Bom Jardim aguarda o resultado do exame dessa senhora para saber se a causa da morte foi ou não por COVID-19.

