Policia Civil prende em flagrante grupo ligado ao tráfico de Drogas em São Joaquim

A Polícia Civil de São Joaquim prendeu em flagrante na noite do dia 17/06/2020, quatro indivíduos que praticavam tráfico de drogas nesta cidade. O grupo, que atuava em uma casa no bairro Santa Cruz, vinha sendo monitorado e, além da narcotraficância, também eram suspeitos de receptarem produtos furtados e de terem planejado e executado o roubo de uma camionete no dia 15/06, nas imediações a igreja matriz.

Vale salientar que o líder do grupo já havia sido preso aqui em São Joaquim no ano de 2016, já por envolvimento com o tráfico de drogas, porém, em abril deste ano, foi beneficiado com prisão domiciliar em virtude da pandemia de COVID-19. Logo que ganhou as ruas, voltou as atividades criminosas.

Com informações da Polícia Civil de São Joaquim