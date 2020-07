Polícia flagra moto a quase 200 km/h entre São Joaquim a Lages

O excesso de velocidade está entre as infrações mais cometidas pelos motoristas. Além de aumentar o tempo necessário para a frenagem, eleva a probabilidade de o motorista perder o controle do veículo e diminui a capacidade dele se antecipar a incidentes, como a freada repentina de um veículo à frente, uma colisão entre outros carros, a passagem repentina de um pedestre ou mesmo a de um animal.

Aliado a outras graves infrações de trânsito, como de ultrapassagem em local proibido e ultrapassagem forçada, é uma das principais causas de acidentes fatais nas rodovias estaduais.

A PMRv mantém programação operacional constante para coibir essas infrações, utilizando diariamente o instrumento medidor de velocidade (Radar) na fiscalização.

São fiscalizações realizadas em pontos previamente analisados tecnicamente, organizadas de forma ostensiva, com placas verticais e disposição de cones ao longo do ponto fiscalizado, ainda assim nos deparamos com diversos motoristas acima do limite de velocidade.

Na tarde do último domingo, 19/07/2020, foi constatado uma motocicleta a quase 200km por hora na SC-114 em Lages.

Esse condutor além de expor sua vida em risco altíssimo, comprometeu claramente a vida dos demais motoristas que trafegavam por aquele trecho.

Ele foi autuado por infração gravíssima, registro de 7 pontos em seu prontuário, bem como sofrerá um processo administrativo para suspensão por tempo determinado do direito de dirigir.

Com informações da 1ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária – Painel/SC.