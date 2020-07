Nossas falhas diante à pandemia: Era lá, bem longe! Ninguém acreditou, tãopouco queríamos que fosse verdade! Mas, agora uma luz de emergência se acende, ou será que já estava e nós a ignoramos?

Isolamento Social Salva!

Diversas vezes relutamos com as evidências e por fim relaxamos, fizemos pensar que era só falatório midiático, coisas de filme de cinema, do tipo “Tira casaco” “coloca casaco”, ou melhor, coloca máscara, deixa no queixo, passa álcool em gel, esgota as prateleiras do supermercado e esquece no armário da dispensa.

Foram dias de sol, chuva com esticadinha ao shopping, passeio em lojas, saudade do consumismo. Fomos permitindo que o vírus se aproximasse.

Nenhuma morte, falsa sensação de segurança.

“Coisa inventada” somos especialista em medicina, ciência, infectologia, tudo via Google…

Em quem acreditar, toma isso, faz aquilo, vírus inventado, coisa da china, mentira, manipulação, ignorância, medo, sarcasmo, queremos vida normal, isola, faz quarentena, não faço, não posso, faz quem pode, para de vadiar, quero aula, quero ficar em casa, vamos em carreatas, fecha isso, abre aquilo.

Nenhuma certeza, nada aconteceu, fulano pegou, ciclano também, nada sentiam, era só uma gripe forte até que …

Hoje, em poucos dias, 9 mortes confirmadas pelo COVID-19 em nossa regiao, pessoas que partiram sem o Adeus ou o abraço mais desejado! Famílias perderam, pai, mãe, filhos, avós….

Então, dolorosamente percebemos que pessoas estão indo e algumas não estão voltando. A falsa sensação de segurança nos fez permitir sai da quarentena. De almoços e família, dos encontros entre amigos em festinhas reservadas. Agora nos resta a dor da consciência.

Fico pensando o que foi que não fizemos, porque quando era lá longe parecia impossível, mas agora aqui pertinho uma luz de emergência se acende, ou será que já estava e nós a ignoramos ?

Sinto muito as pessoas que perderam quem ama.

Dia triste para nossa querida Lages e para a Serra catarinense.

Não sou uma escritora profissional, sou mais uma pessoa com sentimentos, medo, tristeza e fé nesta pandemia. Precisamos repensar sobre nossos atos, era lá, bem longe, agora é aqui bem do nosso lado!

Reflexão de Fabíola Goulart de Almeida