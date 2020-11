Grave acidente tira a vida de motoqueiro no Caminhos da Neve em São Joaquim

Um grave acidente ocorrido por volta das 20h20min da noite desta sexta-feira (06) deixou um óbito na Rodovia Caminhos da Neve, após o capitel do Santo Antão.

Segundo informações, o motorista de uma Saveiro foi realizar uma ultrapassagem quando bateu de frente com uma moto que seguia com faróis apagados em direção contrária, com o impacto o carro teve a frente toda destruída.

O senhor que dirigia a Saveiro teve uma pequena lesão na mão e a sua esposa que também estava no carro nada sofreram. Já o motoqueiro, um senhor de cerca de 40 anos (que ainda não havia sido identificado com o nome completo) acabou morrendo na hora e teve um dos pés arrancados no acidente.

Segundo informações preliminares, o senhor em óbito seria um carpinterio morador da localidade do Boava. O Corpo ainda permanece no local e aguarda a chegada do IML de Lages para a remoção e identificação.