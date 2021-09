Em Urupema, governador confirma repasse de mais de R$ 8 milhões para o turismo serrano

Urupema vai receber um investimento histórico para desenvolver o turismo. O governador Carlos Moisés confirmou na manhã desta sexta-feira, 10, o repasse de um total de R$ 8,2 milhões para o município. Somente para a implementação do projeto da rua coberta, serão aproximadamente R$ 5 milhões. Trata-se de um antigo desejo da comunidade local para atrair e dar mais conforto aos turistas.

Durante solenidade no local que receberá a estrutura, o chefe do Executivo estadual lembrou que chegou a receber um primeiro rascunho do projeto da rua coberta e pediu algumas adequações para torná-lo ainda mais atraente. Segundo Carlos Moisés, os investimentos impulsionarão a vocação turística de Urupema.

“A nossa Serra catarinense é linda por natureza. Investimentos como esse, da rua coberta, ajudarão a trazer ainda mais turistas para conhecer as nossas belezas. Urupema tem esse friozinho aconchegante e vamos dar mais conforto para os nossos turistas. Esse é um projeto que me encanta”, declarou o governador.





O prefeito de Urupema, Evandro Frigo, classificou o ato como um divisor de águas para o município. “Hoje é um dia de alegria. Nós recebemos o governador e ele anuncia importantes investimentos, que trarão mais qualidade de vida e desenvolvimento para a nossa cidade, tanto na parte urbana quanto na rural. Essa rua coberta será um marco histórico, uma virada de página para Urupema”, disse o prefeito.

Além dos quase R$ 5 milhões para a construção da rua coberta em si, o governador também destinou, por meio da Casan, R$ 1,5 milhão para a ligação da rede de esgoto do local e outros R$ 541 mil para a implantação do sistema fotovoltaico do município. Outros investimentos para a área do turismo serão a instalação de um deck para a observação de trutas, com uma cobertura na ponte do Rio Caronas, além da urbanização do contorno da Igreja Matriz. Esses três repasses totalizam R$ 853 mil.

A agenda em Urupema teve ainda a destinação de R$ 352 mil para a instalação de um poço artesiano, além de R$ 50 mil para a pintura e adequações na Apae local. O governador Carlos Moisés lançou ainda o programa Gente Catarina, para impulsionar o IDH das cidades menos desenvolvidas.

Sobre o projeto da rua coberta

O projeto de urbanização e cobertura da rua Florisnaldo da Silva Muniz foi idealizado para criar um espaço coberto e protegido, que proporciona usos gastronômicos, de lazer e culturais. A proposta é composta de quatro usos principais. São eles: a via de pedestres exclusiva e a via de veículos em sentido único fora da cobertura, área destinada a espaços comerciais (gastronômicos e culturais) com atendimento em dois níveis (térreo e mezanino), área de descanso – que inclui bancos para descanso e contemplação – e área de lazer, no térreo e no superior, com pátios cobertos e com pérgula e poltronas suspensas e palco, além de sanitários públicos e acessibilidade total.

As texturas e acabamentos são compostos de revestimentos de madeira de deck, esquadrias de vidros laminados na cor preta, pilares revestidos em pedra fazendo alusão aos muros de taipas, estrutura metálica aparente, com a armação do telhado com pintura imitando madeira e o restante com pintura em cinza RAL 7024, passeios em ladrilho de concreto e a manutenção da pavimentação original na via de veículos.

O projeto prevê instalação de som ambiente, geração de energia solar, por meio de painéis fotovoltaicos fixados no telhado, e reaproveitamento da água da chuva para limpeza e irrigação. Acoplada à rua coberta está a cabine fotográfica, que irá conter o termômetro com display digital de alta resolução em duas faces.

O projeto inclui uma rota acessível, na qual estão inseridas rampas de acessibilidade de acordo com a norma 9050/2015, faixas de travessia de pedestres, sem desníveis, bem como piso podotátil direcional e de alerta nesta rota acessível. Além disso, o projeto terá paisagismo com diversas floreiras fazendo molduras nos decks e mobiliário urbano, e floreiras de maior porte para arbustos e trepadeiras, e iluminação cenográfica, destacando elementos e permitindo que se faça eventos utilizando iluminação colorida.

Autoridades presentes

O ato em Urupema foi acompanhado pelos secretários de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Vieira, do Desenvolvimento Econômico Sustentável, Luciano Buligon, da Articulação Nacional, Lucas Esmeraldino, pelo subchefe da Casa Civil, Juliano Chiodelli, pelos presidentes da Santur, Renê Meneses, Fapesc, Fabio Holthausen, da Fesporte, Kelvin Soares, da Epagri, Edilene Steinwandter, da Casan, Roberta Maas dos Anjos, da FCEE, Janice Krasniak, e pelos deputados estaduais Paulinha, Marcius Machado e Nazareno Martins.

Por Leonardo Gorges

