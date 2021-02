Operação Altos da Serra intensifica fiscalização durante a colheita da maçã em São Joaquim e região

Pelo quarto ano consecutivo a Polícia Militar realiza a operação Altos da Serra com o objetivo de reforçar a segurança nos municípios de Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, São Joaquim, Urubici e Urupema durante a colheita da maçã.

Iniciada no último final de semana, a operação se estenderá pelos meses de fevereiro e março de 2021, contando com o envolvimento de policiais da Radiopatrulha, Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas (Rocam), Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT) e Canil.

A expectativa nos municípios envolvidos é de que cerca de cinco mil pessoas de outras regiões do Brasil e até de países vizinhos migrem para a Serra Catarinense para trabalhar nas colheitas de uva e maça, necessitando assim de uma maior atenção da Polícia Militar.

Nesta edição há um diferencial na atuação das guarnições, pois além do atendimento de ocorrências, inspeções em pomares e operações os policiais irão atuar na fiscalização ao cumprimento de normas relativas à pandemia causada pelo COVID19.

No primeiro final de semana de operação 13 notificações de trânsito foram lavradas, 84 pessoas abordadas, 36 carros verificados, sete estabelecimentos fiscalizados (um notificado por descumprir as normas relativas ao COVID19), uma arma apreendida, uma pessoa presa e dois boletins relacionados ao tráfico de drogas confeccionados.

O comandante do 6º Batalhão de Polícia Militar de Lages, tenente-coronel PM Fabiano da Silva, destaca que a operação tem, neste ano, quatro vieses primordiais. “Visita aos pomares com intuito de buscar pessoas com mandado de prisão ativo, abordagens e operações em todos os municípios, reforço de prevenção nos pontos turísticos e fiscalização do cumprimento de normas relativas ao Covid19. Observa ainda que toda a operação foi metodicamente planejada para atender pontos sensíveis e minimizar a ocorrência de crimes nesse período”.

A operação já está em sua quarta edição e desde seu lançamento buscou dar maior segurança aos moradores das cidades envolvidas.

Com informações do 6º Batalhão de Polícia Militar de Lages