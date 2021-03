Coronavírus em SC: Governo do Estado publica edital para contratação de leitos de UTI em rede privada

Para prestar atendimento aos pacientes com Covid-19 que precisarem de internação em Unidade de Terapia Intensiva, o Governo do Estado lançou edital para contratação de leitos pediátricos e adultos em hospitais ou clínicas privadas. O edital 065/2021 foi publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira, 2. A medida, determinada pelo governador Carlos Moisés, visa ampliar a oferta de leitos diante do aumento significativo de infectados e consequente agravamento do quadro de saúde dos pacientes.

A contratação será em forma de diárias em unidades hospitalares que ofereçam assistência médica multiprofissional, em caráter ininterrupto, com equipamentos específicos próprios, recursos humanos especializados. Além de acesso a outras tecnologias com finalidade diagnóstica e terapêutica a pacientes da rede pública de Saúde, atendidos pelo SUS. Não há limite mínimo ou máximo para as contratações, que serão reguladas pela Secretaria de Estado da Saúde, mediante disponibilidade hospitalar e necessidade de encaminhamento de pacientes.

Podem participar da seleção unidades hospitalares ou clínicas que se enquadrem nas exigências especificadas no edital, que pode ser acessado no Portal de Compras. Edital 065/2021 disponível aqui.

>> Coronavírus em SC: Governo do Estado publicará edital para contratação de leitos de UTI na rede privada

Por Krislei Oechsler

Assessoria de Imprensa Secretaria de Estado da Administração – SEA