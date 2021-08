Brutalidade: Jovem é morto com uma PÁ em Urubici

A Guarnição do ASU-363, de Urubici, Rodovia SC-110, na noite de Domingo (09), deslocou até o Bairro Cascalheira para atendimento de uma vítima de ferimento por arma branca, masculino maior de 23 anos, encontrava-se em via pública, em cima da ponte da “cascalheira”, inconsciente e desorientado, apresentando ferimentos por arma branca no tórax e na região lombar direita.

A cena encontrava-se tumultuada, com algumas pessoas apresentando sinais de embriaguez. Foram realizados todos os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, contenção de hemorragias e ressuscitação cardiopulmonar com auxílio do desfibrilador automático durante o deslocamento.

Chegando no hospital São José de Urubici, a equipe médica prontamente deu continuidade aos procedimentos de ressuscitação cardiopulmonar.

Depois de vários ciclos, o médico de plantão declarou o óbito do paciente. A PM compareceu posteriormente no hospital.

A PM, Com apoio das guarnições da Operação Inverno os policiais militares passaram a realizar buscas no intuito de localizar os autores. Inicialmente foi localizada uma pá, que teria sido o instrumento utilizado para o cometimento do crime.

Dois masculinos suspeitos da autoria do crime foram localizados em uma casa nas imediações do local dos fatos, sendo presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil.

Foi acionado o Instituto Geral de Perícias que ficou responsável pelo recolhimento do corpo da vítima junto ao hospital.

Segundo crime por arma branca

E nesta segunda-feira (9), mais uma ocorrência. Onde a Guarnição do ASU – 363 deslocou-se para atendimento de Suspeita de Ferimento por arma branca. Ao chegar no local a guarnição constatou que se tratava de um masculino, 65 anos de idade, vítima de ferimento por arma branca.

Encontrava-se sentado no interior de um contêiner, confuso, desorientado, com 50% do corpo, parte superior, coberto de sangue. Após analise inicial, verificou-se que a vitima apresentava ferimento lacerante na cabeça (crânio) e escoriações pela face.

Sendo realizado todos os procedimentos de atendimento pré hospitalar, contenção de hemorragias e oxigenoterapia, a vítima foi transportada para o hospital São José de Urubici sendo que as equipes médicas já estavam em prontidão. A polícia militar acompanhou todo o atendimento da ocorrência.

Informações 5º Batalhão de Bombeiros Militar