Em lages homem é morto a facadas no meio da rua na manhã desta sexta-feira

O crime aconteceu no inicio da manhã desta sexta-feira (24), no bairro da Penha em Lages. Um homem foi morto com duas facadas no meio da rua. Os moradores informaram que ouviram os cachorros latir e quando saíram para ver o que era encontraram o corpo no chão. Os moradores ainda afirmaram que a vítima não era conhecida na região. A Polícia Militar esteve no local e a Policia Cientifica foi acionada para a retirada do corpo. Ainda não há informações da causa do crime ou de suspeitos. A vítima ainda não foi identificada.