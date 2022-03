Megaoperação transfere árvore de 40 toneladas de lugar em SC

Uma árvore de 20 metros de altura em Blumenau no Vale do Itajaí, está sendo transferida de local após uma megaoperação nesta quarta-feira (23). A planta, de aproximadamente 50 anos e 40 toneladas, estava no terreno onde será construído um prédio.

O dono do imóvel decidiu replantá-la no Parque Ramiro Ruediger. O trabalho, que começou por volta das 7h, deve custar cerca de R$ 100 mil. Até as 14h40, segundo a prefeitura, as operações continuavam.

A área escolhida para receber a árvore da espécie Sibipiruna fica na entrada do parque, pela rua da Fundação Pró-Família.

Riscos e cuidados

Por se tratar de um exemplar grande e antigo, as equipes precisam de atenção na hora do transporte e replantio.

“No pós-transplantio, a gente tem que cuidar dela como se fosse uma paciente na UTI, até recuperar essa parte de raiz”, comenta o técnico agrícola Flávio Mendes.

De acordo com Flávio, a árvore começou a ser trabalhada fisiologicamente há cerca de seis meses. “A ideia é que ela pudesse armazenar os recursos suficientes para ter sucesso nesse plantio”, comenta o técnico. Ele conta que, durante esse período, foram feitas operações de adubação e estabilização com hormônios. A sangria, que é o corte de raízes, foi realizada aos poucos.

“Foi feito um cálculo com dimensionamento do torrão e a quantidade mínima de raízes que ela precisava. Tanto que ela está aqui com frutos e folhas. Ela não sentiu muito esse corte de raiz”, relata Flávio.

O desenvolvimento da árvore será acompanhado intensamente pelos próximos dois anos.

Sobre a árvore

A prefeitura informou que a empresa tem as licenças ambientais para construção e poderia plantar outras árvores em outro terreno como forma de compensação. Porém, os responsáveis pelo empreendimento optaram por dar um novo endereço à gigante.

Processo de retirada de árvore de Blumenau — Foto: Patrick Rodrigues/NSC

A Sibipiruna, nativa do Brasil, não é considerada uma espécie em extinção, mas as características físicas e biológicas desse exemplar justificam o transplantio.

“É uma árvore adulta, tem já 50 anos, é um exemplar que tem um crescimento lento”, comenta o biólogo Gustavo Garcia.

Fonte: G1