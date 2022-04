Perimetral Sul do Caminhos da Neve recebe camada de brita – Trânsito pesado por fora do centro de São Joaquim

A primeira perimetral de São Joaquim, situada na Rodovia Caminhos da Neve (antiga cervejaria São Joaquim) recebeu amplos cuidados da Secretaria de obras como o reforço no cascalhamento, terraplanagem, compactação de solo e até mesmo uma camada de brita no intuito de melhorar o trecho para o tráfego de caminhões pesados.

A Perimetral Sul do Caminhos da Neve, será utilizada para desviar o trânsito de Caminhões pesados e articulados, acima de 30 toneladas (carregados ou não) do centro de São Joaquim. Agora os caminhões articulados como carretas e bitrens, partindo do Caminhos da Neve, terão que dobrar no acesso da antiga cervejaria em direção ao Bairro Nossa Senhora de Fátima até a esquina do cemitério Santo Anjo da Guarda onde terão acesso as SC-114 e SC-110. A mesma regra se dará aos caminhões pesados circulando em sentido inverso: terão que entrar na esquina do cemitério em direção ao Caminhos da Neve.

A Prefeitura de São Joaquim já esboçou a sua intenção de pavimentar esse trecho da Perimetral Sul do Caminhos da Neve, algo que deverá se concretizar num futuro próximo trazendo consideráveis melhorias de mobilidade urbana da Cidade da Neve.