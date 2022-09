O terceiro dia da Festa Nacional da Maçã contou com um grande público durante todo o dia da festa.

O Palco Gala recebeu as apresentações com Daquele Jeito com melhor do samba e pagode, a presença do Capitão Faustino com o seu tradicional traje de Maragato, Som do Sul e artista regionais, e o Palco Fuji recebeu o sertanejo Bruninho e Davi e o evento finalizou com o show do DJ Chris No Beat.

