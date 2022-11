Rodovia Caminhos da Neve é incluso como o novo trecho da Polícia Rodoviária Estadual

Trata-se do trecho da rodovia Caminhos da Neve, na SC 114, com início na Rua Horácio Dutra, que liga o município de São Joaquim a localidade de São Sebastião do Arvoredo, compreendendo os KMs 307,383 e 324,570.

A Polícia Militar Rodoviária irá desempenhar atividades de fiscalização veicular, documental, transporte de cargas (principalmente maçã e madeira), fiscalização de velocidade, embriaguez ao volante e demais normas previstas na legislação de trânsito, além de atendimento de sinistro de trânsito.

Com informações da 2ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária – Painel/SC