Emenda do deputado Marcius Machado vai possibilitar castração de animais em situação de rua

Uma emenda no valor de R$ 200 mil permitirá que os 18 municípios da Associação dos Municípios da Região Serrana (Amures), realizem através do Consórcio Intermunicipal da Serra Catarinense (CISAMA), cerca de duas mil castrações de animais nos próximos anos. O valor foi obtido por meio de emenda do deputado estadual Marcius Machado (PL).

Desde que assumiu o mandato, o deputado e coordenador da Frente Parlamentar de Proteção e Bem-Estar Animal busca recursos para diminuir o número de animais em situação de rua.

Segundo Organização Mundial da Saúde (OMS) estima-se que só no Brasil são mais de 30 milhões de animais abandonados, cerca de 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães. Em cidades de grande porte, para cada cinco habitantes há um cachorro. Destes, 10% estão abandonados. No interior, em cidades menores, a situação não é muito diferente. Em muitos casos o número chega a 1/4 da população humana.

“O número de animais abandoados tem se agravado com o crescente aumento populacional, com as castrações, será possível reduzir os animais nascem e ficam pelas ruas e com sorte ampliar o número de adoções responsáveis”, explica o parlamentar.



Mirella Guedes



Foto: Luca Gebara