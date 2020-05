Secretário de Agricultura é convocado para explicar ações durante estiagem

O deputado Marcius Machado (PL) é autor do pedido de convocação do Secretário de Estado da Agricultura Ricardo de Gouvêa para que possa expor as ações reais e efetivas que o Governo do Estado vem adotando para minimizar os efeitos da estiagem.

O Secretário se reunirá com os deputados na quarta-feira (20), às 13h.

O estado passa pela mais severa estiagem desde 2006. De acordo com o relatório técnico da Epagri, de junho de 2019 a abril de 2020, a chuva acumulada em Santa Catarina ficou em torno de 500 mm inferior ao registrado na média história.

O período de seca somado à falta de perspectiva de chuvas intensas para os próximos dois meses afetará diretamente na produção agrícola, especialmente nas lavouras de milho grão, silagem, feijão e soja.