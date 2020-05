Deputado pede estudo para solucionar problema de esgoto em bairro de São Joaquim

O deputado Neodi Saretta encaminhou um pedido à presidente da Casan, para que seja feito um estudo de viabilidade, visando solucionar o problema de recolhimento e tratamento do esgoto no Bairro Madre Paulina, em São Joaquim.

O bairro, além de ser bastante carente é também o mais populoso do município. Mesmo com uma parte da rede de esgoto ter sido feita na parte nova do bairro, o restante da comunidade, na parte mais baixa, ainda convive com alagamentos quando chove, devido a falta de estrutura de esgoto e rede para recolhimento da água da chuva.

Saretta ressalta que esse problema existe há anos e parte do esgoto e a água da chuva acabam sendo descartados no córrego que corta a comunidade, causando mau cheiro e proliferação de mosquitos, principalmente durante a seca que assola o município.



“Na parte mais alta do bairro há rede de esgoto, mas o mesmo não foi feito na parte baixa. Por isso é necessário um estudo para solucionar esse problema, tanto de tratamento e saneamento básico, quanto de limpeza do córrego que tem causado mau cheiro por conta do esgoto.