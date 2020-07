Mudanças – Vereadora do PT “Maria Angélica” toma posse na Câmara de São Joaquim

São Joaquim é uma cidade onde as mulheres não tem muito espaço na política, além de ser bem escasso o número de mulheres candidatas, a maioria esmagadora de votos sempre foi para candidatos homens e São Joaquim não via uma “vereadora” desde o ano de 2012.

Mas a tarde desta segunda-feira reservava uma surpresa incomum, uma mulher assumiu a vaga de Vereadora em razão da cassassão do mandato do Presidente da Câmara Admir Nunes conhecido como Lebrinha.

A agricultora Maria Angélica Serafim Hugen, tomou posse na Câmara de Vereadores de São Joaquim na tarde desta segunda-feira (06) e após fazer o juramento foi parabenizada pela casa legislativa diante dos desafios a serem enfrentados em época de pandemia.

Maria Angélica disputou a eleição em 2016 pelo Partido dos Trabalhadores, tendo levado 455 votos e ficou de primeira suplente na coligação do PMDB-PT. Agricultora da localidade da Invernadinha, trabalha diretamente na lida do campo e pretende dar mais representatividade para as mulheres de São Joaquim e para o produtor rural.

-“Vou fazer tudo o que eu puder, juntamente com os demais vereadores, em prol do povo de São Joaquim e trazer o máximo possível de benefícios. Quero dar mais representatividade para a mulheres e para agricultura na Câmara de Vereadores e é para isso que vou trabalhar agora.” Destacou a mais nova Vereadora Maria Angélica