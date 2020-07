IFSC mantém suspensão de atividades presenciais até 31 de dezembro

O Conselho Superior (Consup) do IFSC deliberou na tarde desta segunda-feira (6 de julho) pela manutenção da suspensão das atividades presenciais até 31 de dezembro de 2020, em função da pandemia de Covid-19. A prorrogação vale para atividades acadêmicas e administrativas da instituição, que já estão suspensas desde 16 de março.

Será delegada aos colegiados de cada câmpus a definição de medidas que garantam o encerramento do semestre 2020.1, fazendo uso das atividades não-presenciais. A reorganização das ofertas de 2020.2 poderá ser ajustada, de acordo com a necessidade dos cursos e câmpus, para viabilizar a compatibilização com as atividades presenciais. Essas orientações serão definidas e encaminhadas via Colégio de Dirigentes (Codir), que é o colegiado que reúne todos os diretores-gerais dos câmpus e pró-reitores.

A reorganização das atividades também foi discutida a partir da leitura de uma carta encaminhada ao Consup pelos 22 diretores de câmpus, na qual os dirigentes sistematizaram uma série de questões a serem consideradas no cenário institucional.

Censo

O Consup apreciou também a organização do censo que irá avaliar as condições de servidores e estudantes para a reorganização das atividades presenciais. Os dois instrumentos para consulta à comunidade acadêmica – um dirigido aos estudantes e outro específico para servidores – serão avaliados pelos conselheiros, que enviarão suas considerações sobre os questionários até 13 de julho, conforme orientações da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (Prodin).

Os conselheiros questionaram a ideia original de que a pesquisa fosse implementada via contratação de empresa júnior, deliberando em votação que a aplicação da pesquisa deverá ser feita por servidores escolhidos em chamada pública, com apoio de bolsistas. O encaminhamento do processo de consulta ainda depende de pareceres favoráveis da Procuradoria Geral Federal e dos comitês gestores de Tecnologia da Informação (CGTIC) e de Segurança da Informação (CGSI), além do Comitê de Ética em Pesquisa.

Por Ana Paula Lückman | Jornalista do IFSC