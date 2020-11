Prefeito eleito de Bom Jardim da Serra já está em busca de recursos

Nesta quarta feira o Prefeito Eleito de Bom Jardim da Serra, Pedro Luiz Ostetto, acompanhado do Presidente da Câmara João Cristiano Pereira Rodrigues, do empresário e fruticultor Kiko Rodrigues e do assessor da câmara Henrique Martendal Mello estiveram na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina percorrendo os Gabinetes dos Deputados Estaduais em busca de Recursos de Emendas Impositivas ao Orçamento Estadual de 2021 conquistando um total de “1,5 milhões de reais:”

R$ 450.000,00 do Deputado Júlio Garcia ( PSD) para recuperação e manutenção das estradas rurais.

R$ 400.000,00 para Aquisição de um Caminhão 0km para o Corpo de Bombeiros ( sendo

R$ 200.000.00 do Deputado Milton Hobus (PSD) e 200.000.00 do Deputado Coronel Mocellin.

R$ 200.000,00 para aquisição de um caminhão caçamba para atender a Agricultura Familiar do Deputado Rodrigo Minotto.

Na oportunidade os Bonjardinenses também conseguiram contato com o Deputado Federal Ricardo Guidi ( PSD ) e apresentaram seus pedidos que foram prontamente atendidos: R$ 150.000,00 para reforma do Parque de Exposições e R$ 300.000,00 para Urbanização de Espaços de Lazer no Bairro Cohab.

Na próxima semana se juntará a comitiva o vice prefeito eleito César Nesi e irão a Brasília percorrer os Ministérios e Gabinetes Parlamentares em busca de informações para Convênios e Contratos de Repasses, além de recursos para Emendas Parlamentares do Orçamento da União.

Fonte: Assessoria da Câmara de Vereadores