Giovani Nunes diplomado no dia “17” de Dezembro de 2020

O Presidente da Junta Eleitoral da 28ª Zona, Ronaldo Denardi concedeu, nesta última quinta dia “17” o Diploma de Prefeito Reeleito de São Joaquim Giovani Nunes por ter obtido seus 9.607 votos sob a legenda do Partido Social Liberal (PSL) na Coligação São Joaquim não pode parar juntamente com o Progressistas e PSDB.

Além de Giovani Nunes, todos os vereadores eleitos e a Vice Ana Melo também receberam a diplomação de forma online.

Giovani Nunes concorreu pelo número 17, sendo diplomado também no dia 17. Levando 71% dos votos (71 ao contrário também sinaliza 17) e deixou o segundo colocado com apenas 17% dos votos… Coincidência ou não pelo número 17, mas o jovem prefeito de apenas 38 anos conseguiu um feito, na era moderna, que foi alcançado apenas em 2004 pelo médico Newton Stélio Fontanella (Téio) ao conseguir a reeleição e bateu alguns recordes eleitorais como o Prefeito mais bem votado da história e o “único” a vencer em todas as urnas na cidade e no interior de São Joaquim.