Atualização – Defesa Civil de Rio do Sul onde também foi atingida pela forte chuva

A quinta-feira amanheceu triste na região do alto vale do Itajaí .

Tiveram uma grande intempérie da natureza castigando os moradores da região.

As fortes chuvas dessa madrugada foram as responsáveis por causar todo este prejuízo que você pode conferir em fotos principalmente em Ibirama e presidente Getúlio que foram os mais afetados .

Vidas se perderam , até o momento pessoas desaparecidas , carregadas pela correnteza , veículos levados pelas águas , empresas das mais variadas afetadas pela chuva, casas arrancadas pela força da correnteza .

Algumas residências atingidas pela água, algumas casas foram parcialmente levadas pela água, sendo que uma desmoronou e outra foi totalmente levada pela força da água conforme imagens e vídeos acima.

Ocorrências

Em torno de 40 chamadas à Defesa Civil desde a noite de ontem, principalmente sobre alagamentos pontuais, além de ruas parcial ou totalmente interditadas. Há residências que foram afetadas no bairro Valada São Paulo. A Defesa Civil está no local fazendo levantamentos.

Desaparecidos

Informação preliminar de duas pessoas desaparecidas no bairro Valada São Paulo





Ruas interditadas

Passagem pela rua Prefeito Luis Adelar Soldatelli, no bairro Valada São Paulo

Acesso a Presidente Getúlio, pela Serra do Tucano, após o bairro Itoupava

Rua Henrique Muller, no bairro Pamplona, loteamento Jardim Alexandro

Rua Patrício Noveletto, no Ribeirão do Tigre, bairro Barra do Trombudo

Ladeira Joaquim Nabuco, no Centro.

Passagem pela ponte do Ribeirão Ximbica prestes a ser liberada

Abrigos abertos

1- Salão da Igreja do bairro Santa Rita

2- Salão da Comunidade Evangélica do bairro Bela Aliança

3- Salão da Igreja Católica do bairro Bela Aliança

4- Pavilhão do Lions Clube, no bairro Progresso

Covid-19

A Secretaria de Saúde estará fazendo monitoramento dos abrigos e repassando orientações, máscara e álcool gel para as pessoas nos abrigos poderem realizar a prevenção contra a Covid-19.

Emergências ligue 199

