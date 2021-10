Prefeito Giovani Nunes deixa o PSL – Convicto de um caminho que é ao lado do Governador Moisés

O Prefeito de São Joaquim Giovani Nunes, deixou nesta última quinta-feira (30) o PSL – Partido Social Liberal, através de um ofício enviado ao presidente estadual do PSL o Deputado Federal Fábio Schiochet e encaminhado à Justiça Eleitoral de São Joaquim comunicando sua desfiliação.

Giovani Nunes se elegeu na eleição de 2020 com uma maioria esmagadora de votos, se tornando o primeiro prefeito da história moderna a cravar a marca de 71,22% , bem acima dos 7 mil votos, ao todo foram 9.607 votos do eleitorado joaquinense e formando uma bancada de 04 vereadores do PSL contando com o Presidente da Câmara.

Com a saída do PSL, o prefeito de São Joaquim fica sem partido, seguindo o mesmo caminho do Presidente da República Jair Bolsonaro e do Governador Carlos Moisés. Para Giovani Nunes, não existem partidos, os partidos existem apenas durante as eleições, depois disso o trabalho é para toda a comunidade sem distinção partidária ou classes. O Governo é para todos na visão de Giovani Nunes.

“Olá Amigos!!! Quero dizer que pela amizade e gratidão ao governador Moisés, estou pedindo minha desfiliação do PSL, é diário os noticiários sobre a fusão do partido e as pretensões estaduais de ter candidato ao governado!!! Respeito e tenho carinho especial pelo nosso deputado Fábio ao qual agradeço e a todo o PSL. Estou saindo pela porta da frente, com coração aberto, sem mágoas e ressentimentos, apenas convicto de um caminho que é ao lado do governador Moisés. Abraço a todos e vamos em frente provendo a boa política” Att. Giovani Nunes – Prefeito de São Joaquim