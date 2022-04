Geovania de Sá destina mais R$ 1 milhão à Região Serrana

Recursos foram anunciados para as administrações municipais em roteiro nesta segunda-feira (25)

A deputada federal Geovania de Sá anunciou a destinação de mais, aproximadamente, R$ 1 milhão em emendas parlamentares para os municípios da Região Serrana. A representante catarinense na Câmara dos Deputados visitou as cidades nesta segunda-feira (25) para fazer os anúncios. Além disso, a parlamentar ainda realizou a entrega de equipamentos agrícolas.

“Temos compromisso com o desenvolvimento dos municípios. Estamos destinando recursos para as áreas da agricultura e da infraestrutura nesses locais. Queremos incentivar sempre o homem do campo a continuar nesse setor tão importante para todos, são eles que colocam a comida na nossa mesa. Facilitar e qualificar a vida dos trabalhadores é investir também na qualidade dos alimentos”, comentou Geovania.

As administrações municipais de Rio Rufino e Urubici investirão as emendas destinadas na agricultura, enquanto Bom Retiro e São Joaquim na infraestrutura municipal, pavimentando ruas. A via contemplada em São Joaquim será a Rua Lauro Martins. A deputada federal ainda realizou a entrega de uma escavadeira hidráulica para o município e um trator para Urupema.

Texto: Émerson Justo

Fotos: Thiago Silva