Últimas semanas para apreciar as obras do artista italiano Inos Corradin na Villa Francioni

As obras inéditas do renomado artista italiano Inos Corradin, expostas na Galeria de Arte da Villa Francioni no início deste ano, entram nas últimas semanas de visitação. Para quem ainda não teve a oportunidade de admirar as obras, esse é o momento de convidar amigos e familiares para desfrutar das belezas da arte e do bom vinho da Serra Catarinense. A exposição ficará aberta ao público até o dia 8 de maio, um domingo. Na semana seguinte, nova exposição tomará conta do espaço da Galeria de Arte.

Com 92 anos de vida e 70 de pintura, Corradin já expôs individualmente na Itália, Israel, Alemanha, Suíça, Estados Unidos, Argentina, Uruguai, Holanda e Canadá, além de várias cidades brasileiras. São mais de 450 exposições ao redor do mundo. É pintor de paisagens, figuras e naturezas mortas, praticando uma arte jocosa e humorada, tendendo à estilização e com primorosos recursos cromáticos. E essa foi a primeira vez que ele realizou uma exposição de gravuras.

Nascido na Itália em 1929, mudou-se para o Brasil em 1950. Dois anos depois, participou de mostras coletivas, entre elas o Salão Paulista de Arte Moderna e o Salão Nacional de Arte Moderna. Lançou vários livros na Europa e no Brasil, além de trabalhos de ilustração e um documentário sobre sua vida artística e pessoal. Foi homenageado por uma escola de samba em São Paulo que, naquele ano, sagrou-se campeã.

Para Edson Busch Machado, gestor cultural da Galeria, “Corradin é um mestre na história das artes da Itália e do Brasil. Por isso, é uma grande alegria e uma grande honra apresentar suas obras ao público catarinense”. O mesmo entusiasmo é compartilhado pela presidente do Conselho Administrativo da Villa Francioni, Daniela Freitas: “Foi um orgulho abrir a temporada de eventos de 2022 com a exposição de um artista de renome internacional”.

A Villa Francioni, que atualmente é administrada pelos conselheiros André, Adriana e Daniela de Freitas (presidente), é pioneira dos vinhos de altitude em Santa Catarina e está no mercado há 16 anos. A meta dos sucessores é manter a tradição e ensinamentos do fundador Dilor de Freitas, trazendo sempre novidades e inovação para os amantes do vinho e das artes.

SERVIÇO

O quê: Últimos dias da exposição “Inos Corradin, 70 anos de pintura”

Quando: Até 8 de maio de 2022

Quanto: Gratuito

Onde: Galeria de Arte da Villa Francioni – Rodovia SC 114, km 300 – São Joaquim/SC