Liberado! Nova estrada para o Luizinho é aberta em tempo recorde pela prefeitura de São Joaquim

Nova estrada foi liberada às 18h para veículos leves e caminhões deste sábado (14) pões vazios.

A localidade de Luizinho, um dos maiores polos produtores de maçã, situado a cerca de 26 km do centro de São Joaquim, ficou praticamente isolada após as fortes chuvas que atingiram a região e que provocou um adensamento, fazendo com que estrada geral de acesso à comunidade desmoronasse nas margens do Rio Pelotas sem chances de recuperação da estrada.

Com a estrada geral interditada, desde o dia 4 de maio, o único caminho seria via Morro Grande/Despraiado o que aumentaria, consideravelmente, a rota entre a comunidade e o centro da cidade.

Porém, em tempo recorde, a Prefeitura de São Joaquim, através da Secretaria de Obras iniciou um trabalho emergencial utilizando 03 escavadeiras hidráulicas e um maquinário completo para abrir uma nova estrada e drenagem, em um local seguro, para que os moradores restabelecessem o acesso entre o centro e a comunidade.

Com as máquinas trabalhando cerca de 11 horas por dia, de sábado à sábado, foi finalmente aberto um novo caminho e liberado para os veículos leves e caminhões vazios a partir das 18h deste sábado, 14 de maio.

Nos próximos dias, a nova estrada receberá, ainda, uma camada complementar de cascalho para ser liberada em definitivo para o fluxo de caminhões carregados.

“Para mim, é uma grande satisfação ter efetuado essa importante obra para a comunidade do Luizinho, só quem esteve no local tem o pleno conhecimento do quanto nos esforçamos para que essa nova estrada obra fosse concluída quanto antes, dando uma resposta rápida para a comunidade e sempre com o máximo de eficiência e segurança.” Destacou o Secretário de Obras Antonio Luiz da Silva Nunes.