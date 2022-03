Mais 04 ruas ganharão pavimentação asfáltica no centro de São Joaquim

A Prefeitura de São Joaquim anunciou nesta semana a pavimentação asfáltica envolvendo trechos de mais quatro ruas no centro da cidade, em um investimento de cerca de R$ 700 mil reais em recursos próprios.

Chamado de lote 04, o projeto de reperfilagem asfáltica já foi desenvolvido pela equipe da Secretaria do Planejamento em parceria com a Associação dos Municípios da Região Serrana (AMURES) e já enviado ao setor de compras para o início dos trâmites de licitação.

Entre as ruas compreendidas pelo projeto estão: a Rua Tito Carvalho, do começo da Rua Nova em frente ao despachante Lela e descendo pela rua do 500 Bar Executivo em direção ao ginásio de esportes Juraci Santos; a Praça da Bandeira, aos Fundos do ginásio de esportes; a Rua Juiz Fonseca Nunes no trecho da Agropecuária Paiquerê descendo até a esquina do edifício João Remy 2 e também A Rua Getúlio Vargas do trecho que compreende a esquina do supermercado Poko Preço descendo até a ligação na parte de concreto da Rodovia Caminhos da Neve, uma importante via que mescla os propósitos do turismo, uma das principais rotas para o escoamento da safra da maçã.

“Além destas ruas, mais de 10 ruas já foram licitadas e começarão a ganhar pavimentação asfáltica no mês de abril e com isso, São Joaquim já estará colocando em prática o novo modelo de trânsito definido pelo Plano de Mobilidade,” frisou o Secretário de Planejamento da Prefeitura de São Joaquim, Cezário Flores

#É São Joaquim acordando em novos tempos