Over Beer traz nove shows para o aniversário de Martinez neste 5 de agosto

Martinez, nome artístico de Erton Luiz de Oliveira, irá comemorar o seu aniversário nesta sexta-feira (5) com a família e amigos em um especial musical no Over Beer.

Ele que nasceu no Rio Grande do Sul mais é apaixonado por São Joaquim, terra que sempre o acolheu, além de gostar muito do frio, se sente imensamente agradecido a Deus, a família e amigos.

— “São Joaquim que permitiu que mostrasse meu som, se Deus me permitir um dia ser reconhecido na música, vou levar essa gratidão eternamente” (Martinez).

E para comemorar essa data tão especial, Martinez preparou para essa noite a partir das 21h no Over Beer um grandioso eventro musical:

21:00-Pagode Dakele Jeito

21:50-jean Lucca e Zé Henrique

22:40-Julia Lemos

23:30-Felipe Souza

00:20-Martinez e Diana

1:10-Moda Boa

2:00-Fabiano Ferrera

2:50-Alcione e Alcionei

3:40-DJ Emanuel Wehle