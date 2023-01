Polícia apreende arsenal de armas em Bom Jardim da Serra

A guarnição do destacamento de Bom Jardim da Serra, recebeu informações que um veículo GM Celta, tinha sido furtado na noite de segunda-feira (23), em rondas na cidade localizou o carro em uma oficina mecânica.

Um homem estava próximo ao veículo e foi abordado, o mesmo relatou que havia comprado o veículo no dia anterior, questionado de quem havia comprado, disse não saber o nome do vendedor.

Ele foi conduzido a delegacia para esclarecimentos, os policiais receberam informações de populares que uma mulher havia retirado do interior do veículo um cobertor vermelho e escondeu em uma edificação abandonada próximo a mecânica.

No local após buscas foi localizado um fuzil cal. 7,62, uma espingarda cal. 36, uma espingarda cal 24. No veículo foi encontrado em baixo do painel 17 munições intactas e uma deflagrada de cal 24, uma munição cal 300 Winchester Magnum, 10 munições cal 7,62 sendo uma de festim, três munições cal 36, 5 e potes contendo pequenas porções de pólvora.

Após consulta no sistema constatou que um dos homens tinha mandado de Prisão ativo por crime de furto, com o apoio da guarnição da Policia Militar Rodoviária do Posto 21 – Bom Jardim da Serra, foram conduzidos os autores até a delegacia de polícia para procedimentos.

Com informações do 21° Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Bom Jardim da Serra