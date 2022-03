SC-390 racha entre São Joaquim e Bom Jardim da Serra

A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE) esclarece que, por meio de uma fiscalização rotineira na SC-390, entre os municípios de São Joaquim e Bom Jardim da Serra, foi constatada, nesta sexta-feira, 25, uma rachadura na pista, próximo ao Km 383.

A equipe técnica da SIE realizou uma vistoria no local para verificar quais os serviços necessários para conter a abertura da via. Foi mobilizado equipamentos e material asfáltico para execução do preenchimento das rachaduras, evitando assim novas infiltrações e agravamento da situação de forma paliativa.

A SIE informa, ainda, que paralelo a essas ações, estão sendo consultadas empresas com capacidade técnica para execução do serviço de forma que possa ser sanado o problema o mais rápido possível.

