Projeto da Celesc beneficia eletrodependentes do estado

O Projeto Energia do Bem, que contempla consumidores cadastrados como eletrodependentes beneficiários da Tarifa Social, atenderá moradores de Araranguá, Videira, Joaçaba e Chapecó, até o final de fevereiro. Devem ser entregues 145 kits que podem gerar uma economia de até 20% da fatura de cada residência atendida.

A iniciativa atendeu, até o momento, 44 clientes cadastrados junto à Celesc como eletrodependentes. Em 2021, o projeto beneficiou famílias de Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu, Joinville, São Bento do Sul, Ibirama, Laurentino, Irani, São José do Cedro, Lages e São Joaquim. A Celesc atua com a empresa 3E Engenharia, responsável pelas análises técnicas e visitas aos clientes cadastrados e selecionados, para identificar as condições para instalação do sistema fotovoltaico.

“É importante que, para participar, as famílias se cadastrem como eletrodependentes na Celesc, com comprovação médica do estado de saúde do paciente, para que possamos fazer as visitas técnicas de avaliação. Caso uma unidade consumidora (UC) seja reprovada por inviabilidade técnica, caracterizada por local com muita sombra ou por não haver um eletrodependente residindo no local, o próximo cliente da lista é avaliado”, explica o presidente da Celesc, Cleicio Poleto Martins.

Entre os equipamentos elétricos que se enquadram como essenciais para a sobrevivência estão respiradores ou ventilador pulmonar, monitores de parâmetros vitais, aspiradores de secreções, equipamentos de Diálise Peritoneal Automática, aparelho de quimioterapia, concentrador de oxigênio, bomba de infusão, oxímetro, CPAP e BIPAP (dispositivos recomendados para o tratamento de distúrbios respiratórios), entre outros selecionados com base em avaliação médica.

Segundo o gerente de projetos do Departamento de Eficiência Energética da Celesc, Rodrigo José Hoffmann, o projeto atende famílias que vivem situações especiais que são identificadas pela Celesc para obterem, além dos kits, avisos preferenciais e antecipados sobre desligamentos programados da rede elétrica e suspensão do fornecimento, de maneira a evitar prejuízos ao funcionamento dos aparelhos elétricos que preservam a vida do usuário. Nesses casos, essas unidades consumidoras têm prioridade no retorno da energia elétrica.

Para o cliente ter acesso e ser selecionado, ele deve efetuar o cadastro nas Lojas de Atendimento da Celesc no estado como eletrodependente, conforme o Artigo 27 da Resolução Aneel 414/2010, que trata do cadastro das unidades consumidoras de pessoas que utilizam equipamentos elétricos essenciais à sobrevivência.

