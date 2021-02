Com expectativa de 550 mil toneladas, Santa Catarina começa colheita da maçã

Maior produtora de maçã do Brasil, Santa Catarina espera uma safra de excelente qualidade. Os produtores pretendem retomar o crescimento e ganhar espaço no mercado internacional. A abertura oficial da colheita ocorreu nesta quarta-feira, 10, em Fraiburgo, e contou com a presença do secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Altair Silva, e do presidente da Santur, Leandro “Mané” Ferrari.

“Estamos aqui para reconhecer o trabalho de todos os produtores rurais. A colheita da maçã é um momento de celebração. Santa Catarina é responsável por mais da metade de toda produção nacional de maçã e boa parte da nossa safra é exportada para vários países. Esse é um produto que agrega valor para nossa economia, que é altamente geradora de empregos e se tornou uma marca registrada do nosso agronegócio”, destaca o secretário da Agricultura, Altair Silva.

Santa Catarina espera colher mais de 550 mil toneladas de maçã na safra 2020/21, o montante representa metade da produção nacional da fruta. O estado conta com aproximadamente dois mil produtores, basicamente agricultores familiares na região de São Joaquim e Fraiburgo.

Turismo

A colheita da maçã na região é ainda um grande atrativo turístico, que pode ser explorado pelos municípios. “A qualidade da fruta produzida em Santa Catarina, a beleza dos pomares e a experiência compartilhada com os agricultores confirmam um importante atrativo turístico na região. É um segmento que tem muito potencial para crescer, especialmente neste momento em que as pessoas tendem a buscar opções com menor concentração de pessoas”, avalia o presidente da Agência de Desenvolvimento do Turismo (Santur), Leandro “Mané” Ferrari.

Principais variedades

Em Santa Catarina, as principais variedades produzidas são Gala e Fuji. A safra deve ser marcada por frutas de excelente qualidade e a retomada das vendas para o mercado internacional. Em 2020, o estado faturou US$ 16,5 milhões com os embarques de maçã.

“Temos uma produção de boa qualidade, uma fruta colorida e lisa, com grande apelo comercial. Já percebemos uma demanda forte dos mercados internacionais, uma fruta de qualidade excelente e um câmbio atrativo. Esperamos um aumento contundente nas exportações em 2021”, destaca o diretor executivo da Associação Brasileira de Produtores de Maçã (ABPM), Moisés Lopes de Albuquerque.

Apoio do Governo do Estado

Os fruticultores de Santa Catarina contam com o apoio da Secretaria de Estado da Agricultura para cobertura de pomares, trazendo mais segurança à produção. Nos últimos dois anos, foram mais de 211 agricultores atendidos com o Programa de Incentivo à Cobertura de Pomares, com investimentos que passam de R$ 241 milhões.

Com o Programa, a Secretaria da Agricultura subvenciona os juros dos financiamentos contraídos pelos produtores rurais para a instalação de tela antigranizo. Os financiamentos têm um limite de R$ 120 mil, juros de até de 2,5% ao ano e durante um período máximo de oito anos.

Diferencial catarinense

Santa Catarina faz parte da única região do mundo a erradicar a Cydia pomonella. A praga, também conhecida como traça da maçã, pode causar grandes prejuízos aos produtores rurais e está longe do território catarinense há quase 10 anos.

A Cydia pomonella é considerada o pior inseto praga da fruticultura no mundo e mantê-la fora de Santa Catarina exige um trabalho contínuo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) e produtores rurais. A abertura de mercados é apenas um dos resultados obtidos após a erradicação da praga, pois a qualidade geral dos frutos também é preservada, uma vez que não é necessário o uso de inseticidas para o controle da doença nos pomares.

Por: Ana Ceron

Assessoria de Imprensa Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural