Programa de crédito do BRDE para empreendedoras está disponível em Santa Catarina

Com o objetivo de apoiar as empresas comandadas por mulheres, gerar novas oportunidades e assim reduzir as desigualdades, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) está disponibilizando, a partir desta quinta-feira, 25, um programa de crédito voltado exclusivamente ao empreendedorismo feminino. Com possibilidade de financiamento para investimentos fixos e capital de giro, incluindo micro e pequenas empresas, o BRDE Empreendedoras do Sul vai atender clientes nos três estados do Sul: Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná.

Além de recursos próprios, o BRDE vai se valer de outros fundigns nacionais e de captação de recursos em organismos internacionais para atender a demanda. O programa é direcionado para empresas de diferentes portes que tenham ao menos 50% do seu capital social de sócias mulheres. A oferta de crédito para capital de giro é reservada apenas para pessoas jurídicas e com receita operacional bruta de até no máximo de R$ 90 milhões no ano anterior ao pedido.

As produtoras rurais poderão acessar as linhas repassadas pelo BRDE por meio do Plano Safra. Já as microempreendedoras individuais e pessoas físicas poderão ter o apoio através de parcerias do banco com outras instituições que atuam com programas de microcrédito, como as cooperativas.

“O programa Empreendedoras do Sul significa um grande esforço da instituição que vai além do seu papel de agente do desenvolvimento do Sul do país. Fomentar o empreendedorismo das mulheres representa um passo importante em termos de inserção social”, definiu a diretora-presidente do BRDE, Leany Lemos.

O diretor financeiro do BRDE, Marcelo Haendchen Dutra reforça que “com o novo programa, o banco traz uma oferta exclusiva de crédito com condições atrativas e por meio de uma análise simplificada dos pedidos de financiamento, permitindo que as mulheres tenham o efetivo apoio para suas empresas”.

Por meio do programa, o BRDE está se comprometendo também em reduzir as tarifas de análise e fiscalização dos contratos, assim como o percentual de comissão interna, explica o diretor de Acompanhamento e Recuperação de Crédito, Vladimir Arthur Fey. “Com isso o custo final do financiamento ficará, em média, entre taxa Selic mais 4,5% ao ano nos casos de crédito para capital de giro e de Selic mais 4%, quando destinado a investimento fixo”.

>> Clique aqui e conheça detalhes do programa BRDE Empreendedoras do Sul

O que é possível financiar?

Destinado a auxiliar as empresas lideradas por mulheres a reorganizarem suas finanças e comprar matéria-prima, por exemplo, o crédito para capital de giro está limitado a 20% do faturamento bruto registrado no ano anterior ao pedido. Já para investimento fixo, não há limite fixado no programa. O valor máximo de apoio será definido a partir do projeto e da capacidade de pagamento calculada pelo banco, permitindo à empresa investimentos de longo prazo, buscando a expansão, modernização e inovação da sua atividade, incluindo a produção e o consumo sustentável. Será possível financiar obras de construção ou reforma, compra de equipamentos nacionais ou do exterior, adaptações de tecnologia e para capital de giro associado ao projeto.

Como acessar

Para solicitar o financiamento, as empresas devem acessar o site www.brde.com.br, no ambiente do Internet Banking (IB). Todos as operações serão na plataforma digital e a documentação deverá ser inserida (upload) no site. O app do BRDE também traz as informações sobre o programa.

Por Ricardo Gomes Dias

Assessoria da Diretoria BRDE Santa Catarina