Governo do Estado debate projetos turísticos para a região serrana

Parcerias para difundir o turismo na região serrana de Santa Catarina foram discutidas na tarde desta quarta-feira, 24, na Casa Civil, em Florianópolis, em reunião entre Governo do Estado e autoridades de Urupema e Rio Rufino,

O chefe da Casa Civil, Eron Giordani, o subchefe Juliano Chiodelli, e o presidente da Santur, Leandro “Mané” Ferrari, receberam os prefeitos de Urupema, Evandro Frigo, e de Rio Rufino, Erlon Tancredo Kedo. Também participaram do encontro a vice-prefeita de Urupema, Cristiane Muniz Pagani Almeida, o secretário de Turismo do município, Antenor Pinto de Arruda, vereadores e o assessor especial do Governo na Serra, Lucas Neves.

O grupo avaliou projetos para fortalecer atrativos turísticos em pontos específicos, mas que trariam benefícios para toda a região. “Ouvimos muitas pessoas usarem o termo ‘passagem’ para se referir à Serra. Não queremos apenas que as pessoas passem pelas nossas cidades, e sim que fiquem nelas”, ressaltou o prefeito de Rio Rufino.

O subchefe da Casa Civil informou que o Governo já mapeia como ajudar esses municípios. Um exemplo é o pagamento de uma emenda impositiva, do então deputado Altair Silva, voltada à modernização do relógio da praça que registra a temperatura em Urupema, um dos pontos turísticos do local.

“Vamos tentar agilizar o pagamento das emendas impositivas para que essa região tão importante de nosso estado possa estar ainda mais preparada para receber visitantes em busca de frio e neve”, afirmou o subchefe Juliano Chiodelli.

O prefeito Evandro Frigo explicou que há esforços voltados para consolidar Urupema como a Capital Nacional do Frio. Já a vice-prefeita apontou dois projetos importantes para o município. “Buscamos a construção de uma rua coberta em frente à praça central para receber turistas e a revitalização do Mirante do Morro das Torres”, afirmou.

O presidente da Santur destacou que entre as ações do Governo também está o projeto Rota Cênica SC. “Estamos trabalhando na rota cênica de toda essa região, reformulando o projeto para que as intervenções possam acontecer. Vamos fazer a promoção integrada dos municípios, valorizando a peculiaridade de cada um deles”, disse “Mané” Ferrari.

SC-370 e Serra do Corvo Branco

Na sequência, com a presença do secretário de Estado da Infraestrutura, Thiago Vieira, vereadores de Urubici e outras lideranças da Serra, foram discutidas obras em andamento na região. Na ocasião, o secretário reforçou o compromisso do Estado em trabalhar pela pavimentação da Serra do Corvo Branco e da SC-370, entre Urubici e Rio Rufino.

Por Mauren Rigo

Assessoria de Comunicação Casa Civil