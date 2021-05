Autor de chacina em creche de SC deixa hospital e foi conduzido para o presídio

No início da manhã desta quarta-feira (12), o responsável pela chacina na escola Infantil Pró-Infância Aquarela, do município de Saudades, no Oeste de Santa Catarina, recebeu alta do Hospital Regional de Chapecó e foi transferido para o Complexo Penitenciário da região.

O jovem de 18 anos ficou oito dias internado e precisou passar por cirurgias. Após passar um período sedado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), ele foi transferido para um leito normal ao apresentar melhora.

Por volta das 8h desta quarta (12), Kipper Mai chegou ao Complexo Prisional de Chapecó, onde está à disposição da Justiça. Em nota, o Deap (Departamento de Administração Prisional) informou que ele “está em isolamento cumprindo os protocolos de prevenção à Covid-19”.

