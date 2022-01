França detecta nova variante “IHU” do novo coronavírus

Mais uma cepa do novo coronavírus foi descoberta no sul da França pelo Instituto Mediterrâneo de Infecção do Centro Hospitalar Universitário. A variante, denominada B.1.640.2 ou “IHU”, apresenta 46 mutações e 37 deleções genéticas (alterações cromossômicas), sendo 9 na proteína “spike”, utilizada para se prender às células humanas. A França já registrou 12 casos desta variante.

Em artigo assinado pelo professor Philippe Colson e publicado na revista científica Em digital medRxiv, os cientistas franceses apontam que a variante tem provável origem em Camarões. O novo vírus não apresenta sinais de que seja mais letal ou contagioso que outras cepas, mas ainda deve ser avaliado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) entre variante de interesse ou de preocupação, como é o caso da ômicron.

O primeiro caso de infecção desta nova cepa é de um homem totalmente vacinado que voltou de viagem do país africano, mas apresentou apenas sintomas respiratórios leves.

“Essas observações, no geral, mostram mais uma vez a imprevisibilidade do surgimento de novas variantes do coronavírus, e sua introdução pelo exterior exemplifica a dificuldade de controlar a disseminação subsequente”, afirmou Colson.

