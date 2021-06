Governador propõe união de esforços federais e estaduais para a duplicação da BR-282

Em reunião com o Fórum Parlamentar Catarinense na manhã desta segunda-feira, 7, o governador Carlos Moisés levantou a bandeira da duplicação da BR-282. Ele propôs a busca de outras fontes de receitas para viabilizar a concessão em um formato que não onere excessivamente os usuários da rodovia, possivelmente com subsídios federais e estaduais.

“O Fórum Parlamentar Catarinense será fundamental para viabilizar a iniciativa, assim como para buscar mais investimentos federais em nossas rodovias. A BR-282 é uma importante via, que liga o litoral ao Extremo-Oeste. A duplicação é necessária e precisamos de trabalho e união para que se torne realidade”, afirmou o governador.

Atualmente, o empecilho que inviabiliza a concessão é a necessidade de investimentos elevados, o que tornaria o pedágio excessivamente alto. A proposta apresentada pelo governador busca solucionar esse entrave.

“Entendemos ser necessária a elaboração de estudos visando a uma modelagem de concessão estruturada de maneira a possibilitar a transferência dos ativos com posterior investimentos por parte da concessionária para duplicação e melhorias da rodovia”, defende Carlos Moisés.

Ele entregou um ofício à coordenadora do Fórum Parlamentar Catarinense, deputada federal Ângela Amin, que se comprometeu com a proposta. Ela também destacou que a bancada deve ser inserida nas tratativas para aportar recursos nas rodovias federais em Santa Catarina.

Outros temas debatidos na reunião foram a necessidade da construção de uma segunda pista no Aeroporto de Navegantes, objeto de concessão por parte do Governo Federal, as medidas em andamento para melhorias nos sistemas de transmissão de energia elétrica em Santa Catarina e o trâmite de emendas parlamentares para Agricultura e Saúde.

Na reunião da manhã desta segunda-feira, além de Ângela, estiveram presentes o senador Esperidião Amin e os deputados federais Ricardo Guidi, Carmen Zanotto e Celso Maldaner. Também participaram o chefe da Casa Civil, Eron Giordani, e os secretários de Estado Altair Silva (Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural), Thiago Vieira (Infraestrutura e Mobilidade), André Motta Ribeiro (Saúde), Paulo Eli (Fazenda) e João Cavallazzi (Comunicação), assim como o procurador-geral do Estado, Alisson de Bom de Souza, e o presidente da Celesc, Clecio Poleto Martins.

Por Renan Medeiros

Assessoria de Imprensa Secretaria Executiva de Comunicação – SECom