Governador anuncia abertura de inscrições para primeiro evento-teste em Santa Catarina

O primeiro evento-teste com público já tem data marcada para ocorrer em Santa Catarina. Será no próximo dia 29 de julho, para a Grande Florianópolis. O anúncio foi feito pelo governador Carlos Moisés, na tarde desta terça-feira, 20, quando foram oficialmente abertas as inscrições para acompanhar a apresentação. Depois de 16 meses fechado, quem subirá ao palco do Teatro do CIC será a Camerata Florianópolis. A iniciativa é pioneira no Brasil e vai servir para balizar a retomada das atividades do segmento com o máximo de segurança e protocolos necessários.

“O nosso objetivo com esse evento técnico e científico é nortear a nossa conduta para o setor, daqui pra frente, para termos segurança e garantia de que todos os demais eventos possam ser liberados e realizados com segurança”, ressalta o governador.

Carlos Moisés destaca o trabalho pioneiro de Santa Catarina para a retomada dos eventos e reforça a importância da prática dos protocolos sanitários de prevenção ao coronavírus. O evento-teste é de graça, será para público com a vacinação completa e atenderá outras regras como o uso de máscaras e testagem para a Covid-19. As inscrições podem ser feitas neste link.

Um Grupo de Trabalho (GT) formado pela Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina (Santur), Secretaria de Estado da Saúde (SES) , Vigilância Sanitária de Florianópolis e representantes do segmento de eventos atua desde o início do ano para formatar os eventos-testes no estado. Eles serão acompanhados por uma equipe de pesquisadores da Univali e da Unisul com apoio do Senac e Fundação Catarinense de Cultura.

“Nós queremos entender como vai funcionar, como as pessoas vão se comportar durante esses eventos e o que vai acontecer depois, por meio da rastreabilidade dos participantes. A partir daí, vamos trabalhar com parâmetros concretos de segurança para restabelecer as atividades deste setor que vem sofrendo desde o início da pandemia”, ressalta a coordenadora do GT, Eveline Orth.

O presidente interino da Santur, Renê Meneses, disse que esse é o primeiro de uma série de outros eventos que serão monitorados. “A segurança é o mais importante. Nosso esforço é para que o setor possa voltar com os devidos protocolos para a saúde da população”, afirma.

Arte e emoção no palco

A apresentação do evento-teste será uma interpretação de Mendelssohn e Beethoven, pela Camerata Florianópolis. O maestro Jeferson Della Rocca não esconde a emoção em poder voltar ao palco. Ele frisa que a arte e o contato com o público são combustível para a vida. Os 16 meses longe de um dos seus lugares preferidos deixam o retorno ainda mais especial, mesmo que com protocolos bem diferentes dos que era acostumado a encontrar no contato com a plateia.

“Nós tivemos que parar de uma hora para outra e agora já posso sentir o coração bater um pouquinho mais acelerado. É um sinal de esperança e eu tenho certeza que vai dar tudo certo”, expressa.

Com a regência do maestro Della Rocca, o Concerto da Camerata Florianópolis terá a participação dos solistas Alberto Heller (piano) e Iva Giracca (violino). No programa o Concerto para Piano e Orquestra N. 5 “Imperador”, de Ludwig van Beethoven (1770-1827) e o Concerto para Violino e Orquestra de Cordas em Ré menor, de Felix Mendelssohn (1809–1847).

Tira-dúvidas sobre o evento:

O evento é gratuito?

Sim, o evento é gratuito. Podem participar somente moradores da Grande Florianópolis.



Sim, o preenchimento do termo de aceite é obrigatório, pois o evento além de um concerto musical será uma pesquisa cientifica para avaliar a segurança sanitária dos eventos.



Não. O evento é apenas para imunizados completos.



Caso a vacina que você tomou já tenha completado o prazo de imunização, você poderá ir ao evento.



Sim, obrigatório o uso de máscara PFF2 sem válvula.



Sim, os testes serão fornecidos pelo evento e deverão ser realizados no dia agendado pela produção.



Após a sua inscrição no evento você vai receber uma mensagem informando data e horário da realização do seu teste.



Após o evento uma equipe de pesquisadores irá monitorar os participantes por Telefone e WhatsApp ou SMS por 15 dias.



Sim. O evento possui protocolo específico, com base nas determinações sanitárias da Vigilância Sanitária SC.



Após a inscrição e do seu teste negativo para Covid-19 a produção confirmará seu ingresso e alocará um lugar no teatro, conforme mapa, com afastamentos pré-definidos. Assim você terá um lugar marcado mas que será definido pela produção e informado até 24 horas antes do espetáculo.



Na inscrição você poderá informar os dados do seu familiar para que seu assento possa ser alocado ao lado. Mas não poderá utilizar o mesmo CPF, as inscrições são individuais.



Não. O uso de máscara será obrigatório durante o tempo todo dentro das dependências do teatro do CIC.

Por Francieli Dalpiaz

Assessoria de Imprensa Secretaria de Estado de Comunicação – Secom