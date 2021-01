Governo de SC publica regras para transporte intermunicipal e interestadual

O governo de Santa Catarina divulgou regras para o transporte intermunicipal e interestadual e passageiros. Elas foram publicadas em portaria no Diário Oficial desta segunda-feira (11). A ocupação dos veículos está ligada à classificação da região no mapa de risco para coronavírus, e as medidas já estão valendo.

No caso das regiões em nível gravíssimo, fica permitida a ocupação de 70% da capacidade dos assentos, considerando apenas os passageiros sentados. Anteriormente, esse percentual era de 50%. Nas demais regiões (nível de risco grave, alto e moderado), está permitida a ocupação de até 100% da capacidade.

O

governo esclareceu que se uma das cidades estiver em área de risco gravíssimo, na saída ou na chegada, vale a restrição de 70%.

Atualmente, Santa Catarina tem 10 regiões com risco gravíssimo (em vermelho no mapa) para o coronavírus e outras seis em nível grave (em laranja).

Conforme o último boletim do governo, Santa Catarina tem 522.478 casos confirmados de Covid-19, com 5.677 mortes. O estado é o terceiro do Brasil com mais infectados, ficando atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais.

Confira regras:

– passageiros e motoristas devem usar máscara durante todo o percurso

– temperatura dos passageiros deve ser medida antes de entrarem no ônibus. Os que registrarem mais do que 37,8°C não podem embarcar

– temperatura dos funcionários deve ser medida antes de cada turno. Os que registrarem mais do que 37,8°C não podem trabalhar.

demarcar distância mínima de 1,5 metro nos terminais de embarque e desembarque ou locais destinados para fila

– manter as salas VIP fechadas

– seguir as orientações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na limpeza e desinfecção dos veículos

– Realizar a limpeza e desinfecção completa dos veículos ao término de cada viagem

– disponibilizar álcool 70% ou preparações antissépticas similares para higienização das mãos no interior do veículo e nos guichês de atendimento ao público

– todas as pessoas precisam higienizar as mãos ao entrar no veículo

– higienizar os guichês de atendimento após cada cliente ser atendido

– repassar orientações e informações no início de cada viagem acerca das medidas básicas sobre higienização

– afixar no espaldar de cada poltrona um encarte com as orientações aos passageiros

– cabe aos órgãos de fiscalização municipal, estadual e federal promoverem ações e operações que garantam o cumprimento das medidas sanitárias.

