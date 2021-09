Estudo avaliará viabilidade de concessão de rodovias em Santa Catarina

O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI), vinculado ao Ministério da Economia, qualificou mais de 3 mil quilômetros de rodovias em Santa Catarina para que sejam realizados estudos quanto à possibilidade de concessão. A intenção do Ministério da Infraestrutura é realizar uma concessão conjunta de 1.647 quilômetros de rodovias federais e 1.506 de vias estaduais.

“É uma notícia muito positiva, já que existe a possibilidade de recebermos estudos, sem custos para o Estado, de concessão dos trechos de nossas rodovias. A partir do resultado desses estudos, teremos embasamento técnico para avaliar qual o encaminhamento mais vantajoso para os catarinenses”, projeta o secretário executivo de Programa de Parcerias e Investimentos de Santa Catarina (PPI-SC), Ramiro Zinder.

De acordo com o Governo Federal, os estudos estão em fase final de contratação pela Empresa de Planejamento e Logística S.A (EPL), junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). “Para o Ministério da Infraestrutura, é mais uma oportunidade de intensificar as ações federais em Santa Catarina ao analisar de forma sistêmica os diversos corredores logísticos da região. A intenção é dotar o estado de rodovias de padrão mundial no que diz respeito a fluidez, tecnologia e segurança viária”, projeta o secretário nacional de Transportes Terrestres, Marcello da Costa Vieira.



“Este projeto passa a receber um acompanhamento sistemático do Governo Federal, o que garante celeridade e qualidade na sua execução”, complementa o secretário de Parcerias em Transportes do Ministério da Economia, Leonardo de Freitas Maciel.

Sem previsão de pedágio em rodovias estaduais

De acordo com Zinder, não há previsão de instalação de praças de pedágios nas rodovias estaduais de Santa Catarina no momento. “O que existe de concreto é a realização do estudo para uma concessão em bloco das vias federais e estaduais. Todos os encaminhamentos seguintes serão definidos com base nos resultados desse estudo”, esclarece o secretário executivo do PPI-SC.

Atualmente, o Governo do Estado segue com investimentos próprios em obras e projetos para melhorar a malha rodoviária estadual em todas as regiões, além de já ter aprovado junto à Assembleia Legislativa a aplicação de mais de R$ 465 milhões para acelerar as obras nas BRs 470, 163, 280 e 285.

Confira quais as rodovias incluídas no estudoRodoviaExtensão (km)BR-153120BR-158152,2BR-16358,3BR-280333,7BR-282631BR-470344,5BR-4807,6

Total federal1647,3RodoviaExtensão (km)SC-108233,4SC-11033,6SC-114131,3SC-12058,5SC-13556,8SC-15570,9SC-157108,3SC-16363,4SC-2808,1SC-283189SC-350120,1SC-35557,2SC-37033,7SC-38621,6SC-41023,5SC-41228,8SC-41627,4SC-41720,6SC-41868SC-42119,7SC-4459,2SC-45239,6SC-45329,8SC-48023,4SC-48630,2Total estadual1506,1

