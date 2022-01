Desaparecimento de agricultor completa 48 horas; buscas continuam

As buscas por Elemar Luis Welter, de 52 anos, já entram no terceiro dia. Ele está desaparecido desde às 6 horas de quinta-feira, 20, em São João do Oeste. Ele é morador de Linha Itacuruçu e sofre de depressão.

Ainda na quinta-feira, 20, quando familiares registraram um boletim de ocorrência, a Polícia Militar de São João do Oeste com apoio da guarnição do Canil de São Miguel do Oeste realizou buscas na mata com um cão farejador, mas não localizou o homem.

Nesta sexta-feira, 21, auxiliaram nas buscas 13 bombeiros com um cão do Corpo de Bombeiros e o outro cão da Polícia Militar.

As guarnições elaboraram um plano de busca através de programas específicos de georreferenciamento. As buscas foram concentradas em áreas abertas e em matas com uso de drone. Além disso, foi feita a conferência de filmagens em locais em que o homem poderia ter passado.

Neste sábado, 22, as buscas seguem com o intuito de localizar o morador. A família informou a reportagem da Rede Peperi que não há nenhuma pista.

Cerca de 50 moradores da comunidade auxiliam nas buscas pelo agricultor.

Conforme os familiares, Elemar sempre foi um líder comunitário e não tinha registros de conflitos, problemas familiares ou financeiros, mas sofria de depressão.

Entenda o Caso

O agricultor e sua família realizavam a ordenha na manhã desta quinta-feira, 20, quando ele relatou que iria para a residência se arrumar para uma consulta que estava prevista para ocorrer naquela manhã em São Miguel do Oeste. Quando a esposa e o filho voltaram para a residência não localizaram mais o homem.

A família relatou que ele não levou nenhum pertence, apenas a roupa do corpo. Ele estaria usando uma camiseta, calça e botas brancas. Qualquer informação do paradeiro do homem deve ser comunicada a Polícia Militar pelo 190 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Informações: Peperi