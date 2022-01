Uso de máscara inclusive em ambientes abertos é obrigatório em Santa Catarina

A Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina (Dive) enviou uma nota de alerta nesta sexta-feira (21) recomendando o uso de máscaras inclusive em ambientes abertos para evitar a transmissão da variante ômicron do coronavírus. O documento foi emitido em meio a uma alta do número de casos confirmados de Covid-19.

Entre 21 de dezembro e 21 de janeiro, 104.228 pessoas se contaminaram. Segundo o boletim desta sexta do governo do estado, 64.821 infectados estão em fase de transmissão do vírus.

Um decreto que autorizou que as pessoas andassem sem máscara em ambientes abertos que não tenham aglomeração foi publicado pelo governo do estado em 24 de novembro. A Secretaria de Estado da Saúde informou por nota que a recomendação da Dive “não altera legislações que estejam vigentes”.

Segundo o documento da Dive, é recomendado o uso de máscara em espaços ao ar livre como vias públicas, praças, parques e similares. A nota foi encaminhada para todas as regionais de Saúde e secretarias municipais de Saúde. Conforme a diretoria, o objetivo é deixar todos cientes sobre a alta transmissão da Covid.

O documento cita a rápida contaminação pela variante ômicron, o alto número de infectados em fase de transmissão do vírus, a elevada demanda de pacientes nos serviços de saúde e o aumento de circulação de pessoas por causa do verão e das férias.

Covid-19 em SC

Desde março de 2020, 1.349.546 de pessoas se infectaram com o coronavírus em Santa Catarina. Houve 20.338 mortes pela doença nesse mesmo período.

O número de 64.821 infectados em fase de transmissão do vírus ao mesmo tempo é o maior de toda a pandemia.