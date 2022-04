TRE promove mutirão de cadastro eleitoral em Santa Catarina

O TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de Santa Catarina está entrando na reta final do cadastro de eleitores. Para garantir que todos possam fazer as regularizações de seus títulos, os cartórios eleitorais e centrais de atendimento em todo o Estado estarão de plantão no sábado (30).

O atendimento acontecerá das 9h às 15h e vai funcionar por agendamento, que pode ser feito online, pelo site ou pelo Disque-Eleitor, no número 0800 647 3888.

O fechamento oficial é na próxima quarta-feira (4), mas o mutirão quer garantir que mais pessoas possam ter a oportunidade de fazer a regularização. A partir desta data não será possível alterar dados ou modificar a documentação, o que implica no cancelamento do título de eleitor.

A eleição de 2022 será no dia 2 de outubro, quando a população poderá escolher o próximo presidente da República, governador do Estado, senadores e deputados federais, além de deputados estaduais e distritais.

A coleta de dados biométricos -impressão digital, fotografia e assinatura- continua suspensa, sem previsão de retorno, por causa da pandemia.