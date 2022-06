Defesa Civil entrega R$ 572 mil em itens de assistência para municípios afetados por chuvas

A Defesa Civil de Santa Catarina está entregando itens de assistência humanitária aos municípios afetados pelas chuvas desta semana. Até o momento, foram liberados mais de 14 itens, o que representa R$ 572 mil em investimentos do Governo do Estado.



A Defesa Civil recebeu seis decretos municipais de emergência: Rio das Antas, Chapecó, Caxambu do Sul, Sombrio, Pouso Redondo e Herval d’Oeste.

Já foram liberadas para as coordenadorias regionais, até a manhã desta sexta-feira, 24, um total de 14.524 itens de assistência para quatro municípios afetados, somando um valor de R$ 572.568,62. Os municípios de Chapecó, Caxambu do Sul, Rio das Antas e Sombrio já estão sendo atendidos nesta sexta-feira.



“A Defesa Civil atua na resposta imediata para atender à população afetada pelas chuvas dos últimos dias”, destaca o secretário chefe da DCSC, David Busarello. “Nosso objetivo é prontamente socorrer os municípios assim que as demandas são apresentadas. O Governo do Estado atua em parceria com os municípios catarinenses”.



:: Confira o que já foi enviado

Por Fabricio Escandiuzzi

Assessoria de Imprensa Secretaria de Estado da Defesa Civil – DC