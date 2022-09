Cavalos morrem carbonizados em incêndio de veículo na Serra Dona Francisca em SC

Na tarde deste domingo (11), dois cavalos morreram carbonizados durante um incêndio em um caminhão na SC-418, na Serra Dona Francisca, entre Joinville e Campo Alegre, no Norte de Santa Catarina. Duas mulheres estavam no veículo no momento do incêndio, contudo, nenhuma das duas se feriu.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas, que tomaram todo o caminhão. Devido à situação, o trânsito da rodovia precisou ser interrompido nos dois sentidos. Segundo relatos, a motorista teria sentido cheiro de fumaça, e ao parar o caminhão para avaliar a situação, percebeu que o veículo estava em chamas. Entretanto, ela não conseguiu retirar os animais a tempo.

Com informações: SCC10