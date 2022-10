Trânsito normalizado na Ponte Anita Garibaldi

No final da tarde de terça-feira, as equipes da CCR ViaCosteira concluíram a desmobilização dos sistemas de desvios e o trânsito nas pontes, nova e antiga, Anita Garilbaldi e Cabeçudas, passou a fluir normalmente.

A liberação do tráfego ocorreu com uma semana de antecedência do prazo inicial previsto, de quinze dias , para realização de serviços de monitoramento e de manutenção das estruturas da ponte Anita Garibaldi, localizada na região de Laguna (SC).

“O objetivo dos serviços é o de continuarmos garantindo as condições de conservação e manutenção de todas as estruturas especiais existentes no segmento administrado pela CCR ViaCosteira, principalmente , a segurança dos nossos clientes”, acrescenta Diogo Stiebler, gerente de operações da CCR ViaCosteira.

Durante todo o período de desvio de trânsito, necessário para realização dos trabalhos, a CCR ViaCosteira contou com apoio ininterrupto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que esteve no local 24 horas realizando triagem dos veículos e auxiliando na sinalização e orientação dos motoristas. Todos os serviços também foram acompanhados e fiscalizados pela agência reguladora, ANTT.

Com informações: Sulinfoco