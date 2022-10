A Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina interditou totalmente a Rodovia SC-290, no trecho da Serra do Rio do Rastro no KM 406,600 após uma queda de barreira nesta manhã de quarta-feira (19).

A corporação informou que a queda ocorreu por volta das 8h45 da manhã e nenhum veículo foi atingido e no local da queda não há tela de proteção.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, o coordenador regional SIE Sul está ciente e aguarda a chegada da equipe de manutenção.