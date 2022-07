Helicópteros de socorro vão transportar sangue para transfusão em locais de acidente em SC

O Grupo de Resposta Área de Urgência (Grau-Arcanjo) possui mais um recurso para atender acidentes a partir desta quarta-feira (20) em Santa Catarina. Os helicópteros passam a carregar bolsas de sangue para fazer transfusões durante os atendimentos de extrema urgência.

A iniciativa é inédita no Brasil, segundo o Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (Hemosc), e pretende garantir maiores chances de sobrevida aos socorridos.

As primeiras bolsas de sangue, segundo o Hemosc, já foram entregues e estão armazenadas na sede do Batalhão de Operações Aéreas (BOA). Elas ficam acondicionadas em caixas térmicas para o transporte, quando a unidade for acionada para atendimento.

Se necessário, o sangue poderá ser transfundido no atendimento pré-hospitalar. Todo o processo terá um médico responsável e todos os atos serão devidamente registrados e controlados.

Para a realização do projeto, o Hemosc buscou orientação do médico referência na área Mark Yazer, da Universidade de Pittsburgh (EUA), além de pesquisas e reuniões entre as equipes especializadas.