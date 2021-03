Governadora e deputados estaduais participam da entrega de viaturas e equipamentos à Polícia Militar

O trabalho da Polícia Militar de Santa Catarina será reforçado com 69 novas viaturas, mais armamentos e equipamentos de proteção individual. A governadora Daniela Reinehr e deputados estaduais participaram da entrega dos itens na manhã desta quarta-feira, 31, em Florianópolis. Ao todo, o Governo do Estado repassou cerca de R$ 11,5 milhões para as novas aquisições, por meio de recursos provenientes de emendas de 23 parlamentares estaduais.

A governadora parabenizou o trabalho realizado pelas forças de segurança, especialmente neste momento de combate à Covid-19, e destacou a importância dos novos equipamentos e da parceria com a Alesc.

“É um dia especial, pois a Polícia Militar aguardava por essas aquisições. São 40 municípios beneficiados. Com os esforços comuns em prol do nosso estado, vamos modernizar, ampliar ainda mais o serviço e, consequentemente, melhorar as condições de trabalho dos PM. Espero que parcerias como essas, com a Alesc, sejam perenes e que o diálogo seja cada vez mais efetivo pelo bem de Santa Catarina”, disse a governadora Daniela Reinehr.

Para o comandante-geral da PMSC, coronel Dionei Tonet, as novas aquisições fortalecem o serviço operacional. “Potencializando as ações dos nossos policiais, ampliamos a capacidade de trabalho e damos mais segurança ao cidadão catarinense. Hoje é um dia de agradecimento ao Governo do Estado e aos deputados estaduais”, pontuou.

O presidente da Alesc, Mauro de Nadal, enfatizou a sensibilidade dos deputados e deputadas em entender que o setor da segurança pública é de fundamental importância. “É um setor muito abrangente. A nossa segurança pública é um exemplo para o país. Com a parceria firmada, conseguimos atender as necessidades de cada município e fortalecer ainda mais o trabalho executado por nossa Polícia Militar.”

Também participaram do ato o presidente da Fecam e prefeito de Araquari, Clenilton Pereira, deputados e outras autoridades.

As aquisições

As 69 novas viaturas, que irão substituir as antigas, são: 15 Jeep Compass Longitude 4×4 Diesel (com cela); 07 Ford Ecosport 1.8 AT (com cela); 30 Jeep Renegade 1.8 AT (Com Cela); 10 Jeep Renegade 1.8 AT (destinadas ao Proerd), seis Furgões Sprinter e uma Moto Honda CB500X.



Foto: Divulgação / PMSC

Além disso, foram comprados 71 Fuzis T4, 22 CTT.40 (carabina semiautomática), 31 kits Operacional Spark (dispositivo elétrico incapacitante com chip de rastreabilidade), 136 Cartuchos Spark, 212 GL108 med (spray lacrimogêneo), 77 algemas e 77 tonfas (bastão, com uma pega perpendicular).

A PMSC recebeu também equipamentos de proteção individual, que são 94 coletes balísticos; 48 capacetes balísticos; 13 escudos balísticos; 05 balões infláveis (Operação Lei Seca) e 100 cones.

Distribuição aos municípios

Os equipamentos serão distribuídos nos municípios de Itajaí, Camboriú, Balneário Camboriú, Navegantes, São Bento do Sul, Jaraguá do Sul, Joinville, Içara, Criciúma, Florianópolis, Gaspar, Lages, São Miguel do Oeste, Araranguá, Balneário Barra do Sul, Balneário Rincão, Barra Velha, Blumenau, Caçador, Capinzal, Forquilhinha, Gaspar, Ilhota, Indaial, Major Gercino, Palmitos, Penha, Praia Grande, Santa Cecília, Santa Rosa de Lima, Santa Terezinha, São Francisco do Sul, São João Batista, Timbó, Urussanga, Imbituba, Itapema, Santo Amaro da Imperatriz, Sombrio, e Xanxerê.

Outros investimentos foram feitos em móveis, com o custo de R$ 17,4 mil, e R$ 174,5 mil em computadores para o Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires de Laguna e R$ 70 mil em melhorias para o quartel de Itapiranga.

Emendas dos deputados estaduais

As viaturas, os equipamentos e armamentos adquiridos pela PMSC foram possíveis por meio de emendas dos deputados estaduais: Ada de Luca, Altair da Silva, Ana Campagnolo, Ana Paula da Silva, Coronel Mocelin, Felipe Estevão, Fernando Kreling, Ivan Naatz, Jair Miotto, Jerry Comper, Jessé Lopes, João Amin, Kennedy Nunes, Laércio Schuster, Luiz Fernando Vampiro, Mauricio Eskudlark, Ricardo Alba, Rodrigo Minotto, Sargento Lima, Sérgio Motta, Valdir Cobalchini, Vicente Caropreso e Volnei Weber. Os recursos referem-se a emendas indicadas em 2019 para aquisição em 2020.

Por Elisabety Borghelotti

Assessoria de Imprensa Secretaria de Estado de Comunicação – Secom