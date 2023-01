História de influenciador Jesse Koz e do cachorro Shurastey irá virar filme

A Paris Entretenimento anunciou que irá contar a história do influenciador brasileiro #JesseKoz e seu inseparável companheiro de viagem, o cachorro da raça Golden Retriever, #Shurastey. Eles ganharam a internet com suas aventuras em um fusca que permaneceram o mundo.

A história da dupla começou a grande aventura em 2017, quando o jovem catarinense Jesse Koz colocou em prática um antigo sonho: fazer uma viagem a bordo de um Fusca 1978 acompanhado apenas do cachorro Shurastey. O que era para ser uma jornada pessoal ganhou proporções transcendentes à medida que Jesse compartilhou nas redes sociais as peripécias e percalços que enfrentou junto com ao companheiro pelas estradas do Brasil e da América Latina. Eles percorreram mais de 85 mil milhas e visitaram 17 países. Tudo isso acompanhado atentamente por quase 1 milhão de seguidores no Instagram.

O grande sonho da dupla era chegar ao Alaska a bordo do Dodongo, apelido dado ao Fusca, mas foi tragicamente interrompido em 23 de maio de 2022 quando sofreu um acidente em Oregon, nos Estados Unidos. A história ganhou notícias em todo o mundo e comoveu o país.

Livremente inspirado nas viagens de Jesse Koz e Shurastey, a Paris Entretenimento começou o desenvolvimento do longa ficcional que contará a incrível história do homem que teve sua vida transformada ao empreender uma viagem de carro ao lado de seu cachorro.

A distribuição é da Paris Filmes. A produção ainda não tem previsão de estreia.